آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الوزارة أن السفر "يوم غدٍ الأحد سيكون للمسافرين في الحافلات الثلاثة المُرجعة من يوم الخميس الماضي، الواردة أسماؤهم في كشف المُرجعين المرفق أدناه"، مشيرةً إلى ضرورة التواجد "غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر".

ونوَّهت الوزارة أن "المرضى والجرحى في الحافلة الثالثة (الأرقام من 1 إلى 25) سيكون سفرهم بسيارات الإسعاف انطلاقًا من مستشفى ناصر بخانيونس"، كما وأشارت إلى أنه سيتم استئناف العمل بكشف سفر (12/26) بعد سفر الحافلات المُرجعة، وسيُعلن عنه في حينه.

وشددت على ضرورة "إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم".

لمطالعة الكشف: اضغط هنا