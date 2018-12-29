انتقادات لمحاولات الحكومة التحفظ على اتفاقية "سيداو"

رام الله- وطن: نظم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة جلسة تفاكرية حول قانون الأحوال الشخصية بعنوان (قانون الاحوال الشخصية الذي نريد).

وشارك في الورشة العديد من ممثلي الاحزاب السياسية والوطنية، وقيادات نسوية، وقانونيون وناشطون.

وجاءت هذه الورشة التفاكرية متزامنة مع المستجدات الأخيرة المتعلقة بمحاولات السلطة التنفيذية الفلسطينية التنصل من مسؤولياتها القانونية إزاء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من خلال توجهاتها الجديدة بالسعي نحو فرض التحفظات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).



وتناولت لينا عبد الهادي المستشارة القانونية لمحافظة نابلس وعضو مؤسس لحركة "إرادة" في مداخلتها جملة من المرتكزات القانونية التي لها علاقة بإصلاح القوانين والتشريعات لتتوائم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وعلى رأسها الدستور، ووثيقة إعلان الاستقلال والنظام الديمقراطي المبني على التنوع والتعددية الحزبية والفكرية، وموائمة التشريعات وفق الالتزامات القانونية المترتبة على انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة الانتقال من النهج الديمقراطي إلى دولة ديمقراطية كاملة.



وأشارت عبد الهادي الى تدني نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب والهيئات القيادية بما فيها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ، فوجود المرأة في المجلس الوطني لا يتجاوز نسبة 10% وامرأة واحدة في اللجنة التنفيذية، كما أن نسبة تمثيل المرأة في الاحزاب السياسية هي % 26 فقط. وأكدت الأستاذة لينا بدورها إلى أهمية المشاركة السياسية للنساء في المواقع القيادية ومشاركة النساء في مؤسسات المجتمع المدني للتحول الديمقراطي ووضع معايير ومرتكزات القانونية لتشريعات وضعية تضمن المساواة والمواطنة الكاملة للنساء في جميع القوانين والتشريعات، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وذلك على قاعدة معايير التسامح، والتعددية والإختلاف لأنه قد لا يتم الاتفاق على خطاب ورؤية موحدة إزاء قانون الأحوال الشخصية وقد تٌعرض خيارات متعددة.



وقالت د.سحر القواسمي عضو المجلس التشريعي السابق، ورئيسة مجلس إدارة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، إن انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والبركوتولات المختلفة التي لها علاقة بحقوق المرأة وبمناهضة العنف ضدها يجعلنا امام تحد كبير سيما وان فلسطين تتعامل مع قوانين موروثة من الحقب التاريخية السابقة. وشددت القواسمي على أن شعبنا الذي ضحى وناضل كثيرا من أجل الاستقلال والتحرر الوطني لا بد أن يتمتع بقوانين عصرية ومتطورة ومتقدمة تجمع كافة عناصر الدولة المدنية. وأشارت بشكل خاص إلى ضرورة تبني قانون أحوال شخصية مدني يستند إلى المساواة التامة بين الجنسين في قضايا الأحوال الشخصية ويطبق في المحاكم النظامية الفلسطينية صاحبة الاختصاص.

ونفت القواسمي صدور مراسيم أو قرارات رسمية تهدف الى التراجع عن بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة والمتعلقة بحقوق المرأة مؤكدة على ان ما يشاع وما تتناقله بعض وسائل الاعلام عن مسؤولين حول الموضوع هي اراء ومواقف شخصية وليست قرارات رسمية للحكومة، مشددة في ذات الوقت على ما هو معمول به من القوانين السارية الآن على أنها لا تصلح، ويجب الإسراع في استبدالها بقوانين فلسطينية متطورة وذلك من أجل خلق نسيج اجتماعي موحد.



بدورها تحدثت ساما عويضة المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية وعضوة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، عن مفهوم المساواة، وعدم اقتصاره على المساواة أمام القانون كما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، فالمساواة هي إمكانية الوصول إلى الموارد والتحكم بها.

وأشارت إلى تلكؤ المجلس التشريعي السابق في سن القوانين ذات الصلة بالأحوال الشخصية بالرغم من إقرارة لعشرات القوانين التي تمس كل مجالات الحياة، وبالرغم من أن قوانين الأحوال الشخصية السارية من الحقبات التاريخية السابقة هي قوانين تمييزية تؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية وتمس حقوقها وكرامتها الانسانية بشكل يومي.

وأشارت عويضة إلى دور الأحزاب السياسية ومسؤوليتها تجاه تأجيل طرح مسودة قانون الاحوال الشخصية عندما كان المجلس التشريعي فعالا، واستثناء قانون الأحوال الشخصية من أولوياتها، بحيث بقي هذا القانون ضمن القوانين المؤجلة بالرغم من أهميته وشأنه في تنظيم العلاقات الأسرية والمجتمعية.

كما تحدث في الندوة كل من عمر شحادة، القيادي بالجبهة الشعبية، ورمزي رباح القيادي بالجبهة الديمقراطية، وفهمي شاهين القيادي في حزب الشعب، ود.مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وزهيرة كمال، الأمين العام لحزب فدا.

وأكد الحضور أهمية استمرار التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دون تحفظات، وبضرورة الإسراع في سن القوانين والتشريعات المنسجمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وتم التأكيد على أن قضية حقوق المرأة هي قضية مجتمعية وقضية مفصلية وجوهرية للنظام الديمقراطي الفلسطيني الذي نريد، وأن إحداث تغيير فعلي في واقع المرأة الفلسطينية يتطلب إيلاء اهتمام خاص لدور وأهمية مشاركة النساء في الأحزاب السياسية والعمل الجماهيري والشعبوي للوصول إلى النساء والرجال والشباب، وشرائح المجتمع الفلسطيني كافة، وأن يتم العمل على قضايا المرأة والتشريعات العادلة في إطار ائتلاف ديمقراطي عريض يقف في وجه الهيمنة الذكورية والتسلط، وأن يكون الحراك النسوي جزءا لا يتجزأ من هذا الائتلاف العريض.

وأضافوا أن تحقيق المساواة التامة للنساء بما في ذلك في القوانين والتشريعات، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، لا يمكن تحقيقه دون حاضنة ديمقراطية بمضمون سياسي أشمل، والحاجة للتوافق على خطاب نسوي حقوقي في إطار جبهة واسعة موحدة لمجابهة المخاطر والتحديات التي قد تعترضنا، وتكون قوة مجتمعية ديمقراطية ضاغطة تتبنى التوجه الديمقراطي بما فيها قضية المرأة.



وأوصت الورشة بتشكيل لجنة من المؤسسات النسوية الحقوقية والتجمع الديمقراطي الفلسطيني، لمتابعة التوصيات ولمواجهة توجهات السلطة لوضع تحفظات على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة" السيداو"، ومن أجل تطبيق اتفاقية سيداو، السيداو وتطبيق قرار المجلس المركزي برفع نسبة الكوتا للنساء إلى 30% كحد أدنى على طريق المساواة التامة.

ودعت لضرورة فتح حوار ما بين المؤسسات المدنية النسوية الحقوقية ذات التوجه الديمقراطي والتقدمي مع الفصائل والأحزاب لبلورة خطة مشتركة لتكريس ثقافة حقوق المرأة وحقوق الإنسان بين الشباب والشابات والتركيز على مبدأ المساواة .



كما حثت على العمل المشترك بين التجمع الديمقراطي الفلسطيني حديث الانشاء، والمؤسسات النسوية الحقوقية لإعداد مسودة قانون أحوال شخصية مدني والتعبئة بمضامينه للكوادر والقاعدة الجماهيرية.



ودعت لضرورة تمثيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني في الحملة الوطنية للمساواة التامة، لمواجهة خطابات الكراهية والتحريض ضد مبدأ المساواة القائم على النوع الاجتماعي وللتصدي للسياسات التمييزية ضد المرأة في الحيز الخاص وفي الحيز العام.