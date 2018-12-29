1000 مسجد بالأردن تعتمد الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء

وطن: باتت أكثر من ألف مسجد في الأردن تعتمد على الطاقة المتجددة بدلاً من التقليدية.

وقال مدير مديرية المساجد في وزارة الأوقاف الأردنية، حمزة إبداح، إن "عدد المساجد في المملكة يقارب 6500 مسجد، ونظراً لارتفاع كلفة الكهرباء دأبت الوزارة منذ عام 2014 على تركيب أنظمة خلايا شمسية للمساجد"، مضيفاً أن "حوالي ألف مسجد تم تركيب الطاقة الشمسية لها".

كما وضعت الوزارة قائمة بأسماء المساجد التي تستهلك الطاقة التقليدية بشكل كبير ولديها فواتير كهرباء مرتفعة.

وعادة ما يعتمد المصلون في المساجد على الكهرباء في تشغيل مراوح السقف والمدافئ ومكيفات الهواء.

وأشار إبداح إلى "عقبات متعددة منها مالية ومنها اجرائية، تتمثل بما يسمى (الدليل الإرشادي) لمستهلكي الطاقة وهذه معاناة بيننا وبين شركات الكهرباء فالمشاريع أصبحت تأخذ وقتاً طويلاً في الإجراءات الروتينية حتى يتم تركيب هكذا مشروع".

وتابع أنه "إذا توفر لنا الدعم المالي الكامل خلال سنتين ستكون جميع المساجد مغطاة بالطاقة المتجددة لكم في ظل عدم توفر دعم مالي كامل لمشاريع المساجد أو الطاقة الشمسية على أسطح المساجد هذا يتطلب وقتاً أطول، لكن جعل كل هذه المساجد تعتمد على الطاقة الشمسية أمر يحتاج الكثير من الأموال".

لافتاً إلى أن " الوزارة وفرت من 20 إلى 25 بالمائة من التكلفة الإجمالية، بينما دفعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 25 بالمائة. ويأتي الباقي من مساهمات متبرعين".

ويبين إبداح إن "التكلفة الإجمالية للمشروع تتراوح من 50 إلى 55 مليون دينار (من 70.521 الى 77.547 مليون دولار)".

يشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية قررت جعل 5500 مسجد تعتمد على الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة طالما أنها تتلقى مبالغ كافية لإنجاز المشروع.