رونالدو يقود يوفنتوس إلى الفوز ويكسب التحدي المعقد

وكالات- وطن: قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف يوفينتوس، السبت، فريقه لعبور ضيفه سامبدوريا، بهدفين لهدف في الجولة التاسعة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 53 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 29 نقطة في المركز الخامس.

وبثنائية رونالدو، يكون قد سجل 14 هدفاً حتى الآن بالدوري الإيطالي، ليتخطى مواطنه روي باروس، لاعب يوفنتوس السابق، ليصبح أكثر برتغالي تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالكالتشيو.



كما صعد رونالدو لصدارة هدافي الدوري، وتخطي البولندي كريستوف بياتيك، مهاجم جنوى، الذي أحرز 13 هدفاً في النسخة الجارية من البطولة.