شركة طيران باكستانية توقف موظفين بسبب "مؤهلات مزورة"

وطن: أعلنت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية وقف خمسين موظفا عن العمل بسبب تزوير شهادتهم التعليمية.

وقالت الشركة المملوكة للدولة إنها اتخذت القرار بناء على طلب من المحكمة العليا في البلاد.

وكانت المحكمة العليا في باكستان أمرت بفتح تحقيق في وقت سابق من العام الحالي بعد اتهامات لطيارين بأنهم يحملون شهادات مزورة.

واعترفت شركة الطيران أن من بين هؤلاء الذين تأكد أنهم يحملون شهادات مزورة ثلاثة من الطيارين.

ونقلت صحيفة باكستانية عن أحد قضاة المحكمة العليا قوله إن بعض الطيارين لا يمكنهم قيادة حافلة ولكنهم يقودون طائرات ويعرضون حياة الركاب للخطر.