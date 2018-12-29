سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للكاتب اسماعيل رمضان

بيت لحم- وطن: جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري بحق الناشط والكاتب السياسي اسماعيل حسين رمضان "57 سنة" من سكان مخيم الدهيشة لمدة ستة اشهر للمرة الثانية على التوالي .

وصادق قاضي عسكري في محكمة "عوفر" العسكرية على القرار الصادر من قبل جهاز الامن الاسرائيلي "الشاباك"معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير ومحاميه الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، الا ان ممثل النيابة العسكرية ادعى بالقول ان رمضان يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها ومارس نشاطات تخدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على حد قوله.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت رمضان من منزله قبل نحو 6 اشهر واعتدت عليه بالضرب المبرح رغم تقدمه في السن ورغم انه يعاني من شلل اطفال في احدى ساقيه، وقد تعمد الجنود بضربه عليها ما ادى الى اصابته برضوض، وقد رفض الجنود نقله الى المستشفى رغم اصابته.

ويشار الى ان رمضان كان قد اعتقل في سجون الاحتلال عدة مرات لمدة 6 سنوات، ويمارس الكتابة حيث يعد كتابا عن سيرة عدد من المناضلين الفلسطينيين، كما ان له مساهمات في كتابة التحليلات والاراء السياسية ونشط في الاونة الاخيرة بنشرها على صفحته في "فيس بوك".