مجهولون يقطعون أشجارا ببيت لحم.. والمحافظ: فتحنا تحقيقا

وطن: أكد محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، على فتح تحقيق للكشف عن ملابسات تخريب الممتلكات العامة وقطع الاشجار في المدينة أمس الجمعة.

وقال المحافظ حميد "ان ما حدث ليلة أمس من قطع اشجار الزينة في منطقة السينما، هو أمر خارج عن ثقافة شعبنا الفلسطيني، وإن كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة سيحاسب وينال عقوبته".

ودعا المحافظ المواطنين للإدلاء بأي معلومة لجهات الاختصاص حول هذا التخريب، لينال كل مجرم عقابه.

وأقدم مجهولون على قطع العديد من الاشجار المزروعة على طرفي الشارع في منطقتي السينما والمدبسة وسط بيت لحم.