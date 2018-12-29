الرئيس البرازيلي يؤكد عزم بلاده نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

وطن: قالت القناة 14 العبرية، مساء اليوم السبت، أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أكد لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يتراجع عن وعده بنقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة.

وأوضح بولسونارة ان البرازيل تتعرض لضغوط من بعض الدول العربية لثنيها عن ذلك وهناك قلق من وقف الصادرات البرازيلية إليها والتي تقدر بمليارات الدولارات.

ولفتت القناة أن "مسؤولي الأمن في البرازيل حذرو الرئيس من أن نقل السفارة سيؤدي إلى هجمات من قبل المنظمات الإسلامية ضد أهداف برازيلية".