العثور على شاب مقتول داخل سيارة في الداخل المحتل

وطن: عثرت طواقم طبية، في مدينة قلنسوة بالداخل المحتل، مساء اليوم السبت، على الشاب عبد المحيي نصر الله، وهو في الأربعينيّات من عمره، مصابًا بعيارات نارية، وجروح بالغة الخطورة داخل سيارة شمالي المدينة، ليتوفى لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وذكرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان الذي وُجد فيه الشاب، أنها توجّهت إلى هناك بعد تلقّيها بلاغًا يُفيد بوجود شخص في سيارة، مُصاب بأعيرة نارية.

وقدّمت الطواقم الطبية الإسعاف الأوليّ للشاب، ونُقِل على وجه السرعة إلى المشفى، حيث أُعلِن عن خبر وفاته هُناك متأثرا بإصابته بالغة الخطورة.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث، للوقوف على خلفيّته وملابساته غير الواضحة تماما حتى الآن، لأن هناك شبهة قتل، لكن لا تأكيد رسميًا حول هذا حتى الآن.