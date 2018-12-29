المناهج الفلسطينية بين أمل وألم

كتبت: د. لمى صلاح

يُعدّ الكتاب السلاح الأول والأعمق أزلياً والمؤثر الحقيقي على العقل والوجدان، القادر على نقل الإنسان من مكان إلى مكان وهو في ذات المكان، هو المغذي لحبل الأفكار وهو صانع الخيال ومؤسس الشخصية والكيان.



وفي وطن نعيشه ظروف احتلال وحال في كل يوم أسوء من حال! وجب علينا مراجعة المعطيات على كافة الأصعدة؛ ومعرفة المؤثرات الحقيقية والتدخل بها بطريقة حضارية ذكية توضح ما لنا وما علينا، ما الذي سلب منا وما الذي تبقى لدينا حتى نكون أو لا نكون بين الأمم والحضارات المعاصرة.



نعيش مع أجيال جديدة كنا نظنها أجيال بنطال ممزق ساحل وشعر مثبت بواكس همه أسوار في يده وعقد في عنقه وبوبجي في جواله، ليثبتوا لنا أنهم هم الأبطال وهم ذخر الوطن الذين لا يهابون اعتقالا أواستشهادا؛ فقدموا أروع صور للتضحية من أجل الوطن حتى مزقونا نحن وجعلونا نخجل على أحكام مالها أساس سوى مظهر خارجي خداع!



وفي هذا الصدد وبالاستناد على المثال أعلاه أتحدث الآن عن المناهج الفلسطينية الجديدة والتي ينطبق عليها ما ينطبق على طلبتها الذين يتلقونها في بعض الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعية خاصة؛ وفي هذا أقف اليوم مطالبةً بعدم إصدار الاحكام الجائرة والجارحة في حقها فهي صنيعة بشر ويخطىء البشر في بعض المقال ويبقى لله وحده الكمال!



المناهج المدرسية؛ هي الأقدر على المجابهة وهي الضمان الحقيقي والادخار الوحيد لمستقبل مجهول يصعب التنبؤ به ويكفي أخذ الحيطة منه قدر المستطاع وهذا الادخار جاء في المناهج الجديدة على هيئة صور ذهنية في عقول ووجدان الأجيال القادمة قدمتها المناهج المدرسية في أروع صور وطنية باحتوائها على الثوابت الوطنية الفلسطينية حيث تتضمنت الكتب على كون فلسطين عربية تاريخية عاصمتها القدس الشريف، كما تضمنت حق العودة وقضية اللاجئين وتشردهم في المخيمات وبينت معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وجدار الفصل العنصري، واحتوت على قضية الأسرى وفعالياتهم طلباً للكرامة والحقوق المشروعة، هذه المناهج قدمت ما لم تقدمه أي مناهج سابقة كنا نتمنى أن نرى فيها اسماً لفلسطين. هذه المناهج وطنية الطراز بامتياز.



وعلى مرّ العصور لو كان الكتاب إنسان شجاع فهو وبلا أدنى شك سيعتريه نوع من الضعف في زاوية ما!



لمن يهاجم المناهج الفلسطينية الآن تريث قليلاً وانظر الى المناهج الاسرائيلية القائمة على العنصرية وآراء فلسفية صهيونية وآيدولوجية تتخذ من المبدأ الأثني العرقي وعمليات الاحتلال للأراضي العربية أساساً للتعامل من أجل إنشاء أجيال متشبعة بتعاليم التوراة والتلمود لترسيخ مفاهيم عنصرية في نفوس الناشئة اليهودية ناهيك عن أبعادها السياسية والتربوية الهادفة من أجل الاستعداد الدائم للحرب، والتأكيد على العسكرة والشوفينية في مناهجها المدرسية. واستبعاد الانسان العربي من تاريخ فلسطين أرض الميعاد وحق الأولاد من وجهة نظر اليهود والتي كرسوا الكتب المدرسية كأداة فاعلة لهم تهدف الى غرس طلبتهم في أرض اسرائيل وتوضح آلية بلورة العقلية الاسرائيلية بخلق أجيال عنصرية ضد العرب عامة والفلسطينيين خاصة ووراثة العنف والإرهاب تجاههم جيلاً بعد جيل لتحقيق سيادتهم على أرض سلبوها بأي وسيلة كانت. لم يعيروا العلم الهم الأكبر في عصر تفجر التكنولوجيا وانتشار المعلومات والحصول عليها بكل سهولة! تنبه الفكر الاسرائيلي الى أهمية المناهج في محتواها الوطني بالدرجة الأولى وكانت المناهج في المدارس الفلسطينية آنها لا تمط إلى فلسطين بصلة! كمن يحمل جنسية معينة ويتعلم تراث وتقاليد بلد ثانٍ لا يعلم منه أحداً!



لذلك كان حق واجب على وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن تواجه بكل ما أوتيت من قوة أفكار عدوٍ صهيوني مناهجه سلاح آخر في وجه كل فلسطيني. ووجب على كل فلسطيني أن يقدر محتوى المناهج قبل أن يقيم ويصدر أي حكم!



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