الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان يصعّد خطواته

وطن: صعّد الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان من خطواته الرافضة للقانون، معلناً سلسلة فعاليات خلال الأيام القادمة، وموجها رسائل تحذيرية عدة، للحكومة ومجلس الضمان، وأخرى مطلبية للنقابات المهنية والعمالية.

وفي بيان له، مساء السبت، خاطب الحراك الحكومة بالقول "قطاركم ليس آمناً، ونحن لا نثق بربان هذا القطار، ولهذا راجعوا انفسكم بإلغاء هذا القانون قبل ان تتصاعد الامور بشكل اكبر وتصعب السيطرة عليها".

كما طالب ممثلي النقابات العمالية والمهنية بتقديم استقالاتهم من مجلس الضمان الاجتماعي، والعمل على تصويب اوضاع النقابات.

وأضاف مخاطبا إياهم "إنكم بتوقيعكم على قانون الضمان لا تمثلون الا أنفسكم" .

كما حذر في رسالة أخرى مجلس الضمان الاجتماعي من زيارة الشركات والمصانع والمؤسسات.

وقال في البيان "لا تحاولوا زيارة الشركات والمصانع والمؤسسات التي نعمل بها، لأنه سيكون هناك استقبال حافل يليق بكم من قبل العمال والموظفين".

وفي بيانه، وجه الحراك رسالة طمأنة لأرباب العمل، بالقول "صراعنا ليس معكم، وانما نحن واياكم نشكل العصب الاقتصادي الاكبر في الوطن، لهذا نهيب بكم عدم التسجيل في مؤسسة الضمان وأن تكونوا كما عهدناكم واقفين ثابتين مع عمالكم في الدفاع عن مصالحهم".

وأعلن الحراك سلسلة فعاليات رفضا للقانون، تبدأ باعتصام مركزي وسط رام الله، في التاسع من كانون الثاني القادم، ويتزامن معها اجتماع لعشائر جنوب الضفة الغربية في ديوان عائلة الجعبري في الخليل.

وأضاف أن يوم ال13 من كانون الثاني سيشهد الوقفة الكبرى "قرار الشعب" على دوار المنارة وسط رام الله، إضافة لفعاليات أخرى ستعلن في حينه.

وأهاب الحراك بكافة العمال المشاركة الفاعلة في سلسلة الفعاليات السلمية بكافة المناطق.

نص بيان الحراك

‎بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الحراك العمالي الفلسطيني والحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي

أيها العمال الاحرار ايتها العاملات الماجدات

ثلاثة اشهر كاملة مرت ونحن نعمل معا على قلب رجل واحد، لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، وكانت ردود الحكومة سيئة جداً ولا ترتقي لمستوى مخاطبة الشعوب الحرة، وتستخف بعقولنا جميعا متناسين بأن شريحة العمال هم قادة النضال وصناع الحرية القادمة

عمالنا الاحرار عاملاتنا الماجدات :

نوجه باسمكم عدة رسائل مهمة، يجب على المعنيين استقبالها بصدر رحب والعمل على تطبيقها ووعيها بشكل سريع وهي :

الرسالة الاولى لأرباب العمل : صراعنا ليس معكم، وانما نحن واياكم نشكل العصب الاقتصادي الاكبر في الوطن ، لهذا نهيب بكم عدم التسجيل في مؤسسة الضمان وأن تكونوا كما عهدناكم واقفين ثابتين مع عمالكم في الدفاع عن مصالحهم .

الرسالة الثانية للحكومة: قطاركم ليس آمناً ، ونحن لا نثق بربان هذا القطار ، ولهذا راجعوا انفسكم بإلغاء هذا القانون قبل ان تتصاعد الامور بشكل اكبر ويصعب السيطرة عليها .

الرسالة الثالثة لمجلس الضمان الاجتماعي : لا تحاولوا زيارة الشركات والمصانع والمؤسسات التي نعمل بها لأنه سيكون هناك استقبال حافل يليق بكم من قبل العمال والموظفين.

الرسالة الرابعة للنقابات العمالية والمهنية : نطالبكم الان بتقديم استقالاتكم من مجلس الضمان الاجتماعي والعمل على تصويب اوضاع النقابات، وانكم بتوقيعكم على قانون الضمان لا تمثلون الا انفسكم .

الرسالة الاخيرة والأهم .. عمالنا الابطال : في ظل اصرار الحكومة على تطبيق هذا القانون الظالم ، وفي ظل اصراركم على اسقاطه ، فإننا نعلن لكم عن برنامج الفعاليات الموحدة والمركزية لإزالة اللغط الموجود لدى البعض ولتكون فعاليات قوية تزلزل عرش مؤسسة الضمان.

وهي كالاتي

: 9/1/2019 الاعتصام المركزي على دوار المنارة في رام الله الساعة 12:30 ظهرا

9/1/2019 اجتماع عشائر جنوب الضفة الغربية في ديوان عائلة الجعبري في الخليل الساعة 5:00 مساء ً

13/1/2019 الوقفة الكبرى "قرار الشعب" على دوار المنارة في رام الله الساعة 12:30 - ظهرا .

برنامج فعاليات موحد حافل سيكون بعد تاريخ 13/1/2019 سيتم الاعلان عنه لاحقاً عبر الفيس بوك والاعلام

عمالنا الاحرار ، عاملاتنا الماجدات :

حان وقت الحسم ، حان وقت الغضب ، حان وقت الثورة ضد الظلم ، حان وقت استرجاع كرامتنا المسلوبة والمسروقة لهذا نهيب بكم المشاركة الفاعلة في سلسلة الفعاليات السلمية للحراك ، كونوا معنا على العهد والوعد كما عهدناكم سابقا بل اقوى وأشد وأصلب ، ومشاركتكم في الاعتصامات المركزية مهمة ولا عذر للمتخلفين لان الوقت قد شارف على النفاذ ، وحتى لا تقولوا مستقبلاً ( يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزاً عظيما ) ومعاً لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي .

مشاركتكم تعبر عن عدالة قضيتكم الحراك العمالي الفلسطيني والحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي