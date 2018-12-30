الاحتلال يقتحم بلدات وقرى وينكّل بالاهالي

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، بلدات بيت فوريك وتل وعراق بورين قضاء نابلس، وداهمت مناطق في الخليل وبيت لحم ورام الله والقدس.

وافادت مصادر محلية ان دوريات الاحتلال اقتحمت قرية عراق بورين قضاء نابلس وتمركزت في محيط مقر المجلس القروي.

كما اطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء منطقة جبل القعدة قرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال منزليْ المواطنين محمد عبد الحميد حرب ونعيم محمد شناران وفتشتهما ونكلت بساكنيه في منطقة الحديدية شرق مدينة يطا جنوب الخليل.

كما اقتحمت مخيم الدهيشة ببيت لحم، وداهمت منزل المواطن زياد مطر ، اضافة الى اقتحام مدينة بيت جالا غرب المدينة.

وداهم جنود الاحتلال منزلا في مخيم الجلزون شمال رام الله عقب اقتحامها المخيم وجرت عمليات دهم لعدد من المحال التجارية في قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

واعتقلت قوة خاصة ليلا شاباً من بلدة عناتا شمال شرق القدس.