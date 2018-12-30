من الضفة والقطاع..3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

رام الله- وطن: أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل السجون، وهم:

الأسير سعيد سعد محمد شلوف (40 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا داخل سجون الاحتلال.

ومن مدينة طولكرم، الأسير أيمن عمر محمد علي جعار (29 عامًا) 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير سعيد درويش محمود عمران من بلدة صيدا المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في السجون.