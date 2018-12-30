استطلاع لوطن: 70% لا يعتقدون ان المصالحة والانتخابات ستتم عام 2019

رام الله – وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن غالبية المستطلعة اراؤهم لا يتوقعون انتهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس في عام 2019 ، وان الانتخابات التشريعية والرئاسية لن تُجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا " هل تتوقع أن ينتهي الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وان تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 2019؟"

وقال 70% من المستطلعين انهم لا يعتقدون ان المصالحة بين حركتي فتح وحماس ستتم في عام 2019، كما ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية لن تجرى خلال هذا العام ايضا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعرب 30 % من المستطلعين عن اعتقادهم ان المصالحة ستتم بين فتح وحماس وستجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2019.

ويشهد ملف المصالحة جمودا كبيرا بين حركتي فتح وحماس، رغم الرعاية المصرية لهذا الملف منذ سنوات.

وكان الرئيس محمود عباس قد حل مؤخرا المجلس التشريعي الفلسطيني، تنفيذا لقرار من المحكمة الدستورية بذلك، فيما تعهد باجراء انتخابات تشريعية في غضون 6 أشهر.