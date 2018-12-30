زيارة مرتقبة للرئيس الموريتاني لسوريا

وطن: قالت وكالة سبوتنك الروسية إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيزور سوريا في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل ليكون ثاني رئيس عربي يزورها منذ 2011.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن التوجه كان أن يزور ولد عبد العزيز سوريا بصفته أول رئيس عربي يتوجه إلى دمشق منذ 2011، وقبل زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لها منتصف الشهر الجاري.

لكن زيارة الرئيس الموريتاني أُرجئت إلى ما بعد انتهاء عطلة يقضيها الرئيس في صحراء تيرس شمالي موريتانيا. وكان البشير زار دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت الخرطوم لاحقا إن زيارته كانت مبادرة مستقلة لتوحيد الصف العربي.

وتأتي الأنباء عن توجه ثاني رئيس عربي إلى دمشق خلال بضعة أسابيع في ظل مؤشرات على نية بعض الدول العربية فتح سفارات لها في دمشق.

وأعادت الإمارات الخميس الماضي فتح سفارتها بدمشق، في حين قالت البحرين إن العمل مستمر بسفارتها هناك. كما زار رئيس الأمن الوطني السوري علي مملوك القاهرة، وقال ملك الأردن عبد الله الثاني قبل أيام إن علاقة بلاده مع سوريا ستكون كما كانت.

في السياق، قالت وكالة الأنباء السورية إن الأسد تلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نقلها مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض.

وتمحورت الرسالة حول تطوير العلاقات بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق بينهما على كل الصُعُد، وركزت على محاربة الإرهاب والتعاون القائم بهذا الخصوص، لا سيما على الحدود بينهما.

الجزيرة