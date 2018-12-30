ائتلاف المنظمات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي: يجب الوقوف الى جانب المزارع بالقول والفعل

وطن: رحب إئتلاف المؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة في القطاع الزراعي بقرار مجلس الوزراء وقف استيراد المنتجات والبضائع الإسرائيلية.

وتساءل الائتلاف في بيانه، هل يريد الاحتلال أن يقطع رزق هؤلاء المزارعين مما يدفعهم إلى ترك أراضيهم والتوجه للعمل في المستوطنات ما يسهل عليه تطبيق سياساته الاستعمارية بمصادرة وضم أراضٍ جديدة لتكون تحت إدارته الاحتلالية ؟

واضاف، "نحن كإئتلاف المنظمات الزراعية الأهلية الفلسطينية ننظر بخطورة بالغة لهذا القرار الاسرائيلي و نعلن دعمنا و وقوفنا جنباً إلى جنب للتأكيد على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بوقف استيراد المنتجات الزراعية الاسرائيلية.

وطالب الائتلاف جميع مكونات المجتمع الفلسطيني بالوقوف الى جانب المزارع الفلسطيني و عدم الاكتفاء بالاستنكار أو التهديد، بل بالعمل مباشرة على ما يلي:

1. الوقف المباشر لشراء أي منتج زراعي إسرائيلي سواء كان طازجاً أم مصنعاً ، وبكافة أنواعه النباتية والحيوانية.

2. التوجه المباشر لاستهلاك المنتجات الزراعية الفلسطينية التي ينتجها المزارعين والجمعيات التعاونية والشركات الغذائية الفلسطينية.

3. أن تقوم لجان دعم المستهلك بإعلان مقاطعة المنتجات الزراعية الاسرائيلية، تحت عنوان " لتكن أسواق فلسطين خالية من المنتجات الاسرائيلية "

4. أن تتكافل جهود القطاع الأهلي مع الحكومة الفلسطينية للتوجه نحو الإكتفاء الذاتي الفلسطيني والبحث عن البديل الوطني و رفض المنتج الاسرائيلي، والتأكيد على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بمقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية.

5. العمل على تعديل العجز في الميزان التجاري والذي يميل لصالح دولة الاحتلال حيث أن الواردات من إسرائيل تشكل نحو 60.3% من إجمالي قيمة واردات فلسطين من الخارج، حيث وصل عجز الميزان التجاري الفلسطيني، إلى 2.356 مليار دولار في عام 2017.

6. العمل على الاستيراد من مزارع أهلنا في مناطق 48 والجولان السوري المحتل وتعزيز التجارة المباشرة معهم.

7. لنحارب كافة منتجات المستوطنات الاسرائيلية وحظر وصولها للأسواق الفلسطينية.

8. لتعمل جميع المؤسسات و الممولين و جميع الجهات الداعمة لعدالة القضية الفلسطينية بيد واحدة لدعم المزارع الفلسطيني والجمعيات الزراعية و النسوية للتصنيع الغذائي و الشركات و الاستثمارات الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة.

9. وضع خطط واستراتيجيات بديلة نحو تطوير الرزنامة الزراعية الفلسطينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على الاستيراد من خارج الاسواق الاسرائيلية.