الصحة تؤكد لـ"وطن": توفر العلاج اللازم لفيروس "انفلونزا الخنازير"

رام الله- وطن: أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور اسعد رملاوي إصابة 100 مواطن بفيروس "انفلونزا الخنازير" في فلسطين منذ بدء موسم الشتاء.

وقال رملاوي في اتصال هاتفي لـ"وطن"، صباح اليوم الأحد، انه لا يوجد اي مبرر للخوف من هذا المرض في فلسطين، خاصة انه ينتشر في كل موسم شتاء، في ظل توفر الطعومات والعلاج اللازم له من قبل وزارة الصحة.

واشار الى أن عدد من حالات الوفاة سُجلت في غزة بداية الشتاء، ليس بسبب المرض وانما بسبب ان اوضاعهم الصحية كان مختلفة فهم كانوا إما من كبار في السن او مصابين بأمراض مصاحبة للانفلونزا.