وحدات القمع تقتحم قسم (1) في "ريمون" وتنكل بالأسرى

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأحد، بأن قوات الشرطة ووحدات القمع الخاصة اقتحمت قسم "1" في سجن "ريمون"، واعتدت على الأسرى ونكلت بهم، وعبثت بمحتويات القسم.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن المئات من أفراد الشرطة وقوات القمع التابعة لإدارة السجون، اقتحمت القسم الذي يضم 120 أسيرا من مختلف الفصائل، الساعة الخامسة فجرا.

ولفتت، إلى أن إدارة السجن نقلت جميع الأسرى في القسم الى سجون "جلبوع"، و"مجدو"، و"نفحة"، والنقب.