انخفاض الناتج المحلي في غزة بنسبة 6.5%

رام الله - وطن: أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير أعده بهذا الخصوص، ونشرت نتائجه اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا بنسبة 1.2% في الضفة الغربية، وانخفاضاً بنسبة 6.5% في قطاع غزة، مقارنة مع الربع الثالث 2017، وسجل ارتفاعاً بنسبة 4% لفلسطين، مقارنة مع الربع الثاني من العام 2018 بالأسعار الثابتة، علماً أن سنة الأساس 2015، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2018 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية حوالي 2,794 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة حوالي 693 مليون دولار أمريكي.

فيما سجل الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين ارتفاع طفيف جدا بنسبة 0.1% خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2018 مقارنة مع الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2017، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 2.3% في الضفة الغربية وتراجعاً بنسبة 7.9% في قطاع غزة.

انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 761 دولارا أمريكيا خلال الربع الثالث من العام 2018 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2017، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,057 دولارا أمريكيا خلال الربع الثالث من عام 2018، منخفضاً بنسبة 1% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 357 دولارا أمريكيا خلال الربع الثالث من عام 2018، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.