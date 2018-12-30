مجموعة الاتصالات الفلسطينية تنفذ المرحلة الاولى من مبادرة "نور حياتك" لدعم دور الايتام

رام الله- وطن: نفذت مجموعة الاتصالات الفلسطينية المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياتك" الخاصة بتركيب خلايا شمسية لدور إيواء الايتام في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهدف المبادرة إلى خلق مشروع مدر للدخل مستدام لبيوت الايتام وصديق للبيئة وفي ذات الوقت توفير الطاقة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال دور الايتام وتقليل النفقات التشغيلية.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية "نسعى دائما في مجموعة الاتصالات عبر مشاريع المسؤولية الاجتماعية المتنوعة، إلى تنفيذ مبادرات تنموية تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني، وقد التزمت المجموعة بتبني مشاريع مجتمعية وتنموية قصيرة وطويلة الأمد على مدى السنين الفائتة".

وتحدث العكرعن أهمية المبادرة كونها تخدم شريحة هامة في المجتمع ألا وهي فئة الايتام، مشيراً إلى أهمية مشروع تركيب نظام الخلايا الشمسية لدورالايتام والذي سيساهم في تقليص النفقات التشغيلية الشهرية لفاتورة الكهرباء، مما سيخفف العبئ المادي وبالتالي ستوفر خدمات أفضل للقاطنين فيها، ومن جهة أخرى ستساهم في دعم المشاريع التي يتم تنفيذها داخل هذه المؤسسات والتي يعود ريعها إلى الجمعيات، مشيراً إلى أنه قد تم تنفيذ المرحلة الاولى من المبادرة، وذلك عبر تركيب نظام الخلايا الشمسية لثمانية دورأيتام في الضفة وغزة، وسيتم استكمال المراحل الاخرى في عام 2019 ضمن الخطة الزمنية المُعدة للتنفيذ.

ونوه العكر إلى أن المجموعة ستواصل تنفيذ استراتيجيتها وتطوير إسهاماتها المجتمعية وذلك تماشياً مع قيمها وشِعارها التجاري والتنموي، مضيفاً أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية تؤكد التزامها تجاه المجتمع لتصبح مثالاً للبناء التنموي النموذجي في فلسطين.



