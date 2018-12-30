طيران الاحتلال الحربي يخترق أجواء لبنان

رام الله - وطن للانباء : حلّق طيران الاحتلال الحربي صباح اليوم الأحد على علو متوسط فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا في جنوب لبنان، فيما اخترقت زوارق إسرائيلية أمس المياه الإقليمية اللبنانية.

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "أقدم زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 29/12/2018 ما بين الساعة 5:04 والساعة 6:20، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها 570 مترا. تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان".