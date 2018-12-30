الشرطة تكشف ملابسات جريمة سرقة مركبة في الخليل

رام الله- وطن: كشفت الشرطة، اليوم، ملابسات جريمة سرقة مركبة لاحد المواطنين والقت القبض على الفاعل في الخليل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين للشرطة مفادها قيام مجهول بسرقة مركبته الخاصة من امام منزله ليلا، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية ومعرفة الفاعل .

وأضاف البيان، بانه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به بالسرقة والقاء القبض عليه وضبط المركبة المسروقة بحوزته .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .