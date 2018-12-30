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الإشغال الشاقة 6 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية بتهمة الاتجار بالمخدرات

30.12.2018 01:06 PM
الإشغال الشاقة 6 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله- وطن: أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داود،  واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم  (م،ز)  و المتهم (غ،ج ) بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات خلافا لإحكام المادة 21/ 2 و17/1 و35 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات رقم 18 لسنة 2015 وحكمت عليهم بالإشغال الشاقة 6 سنوات و6 أشهر و6600 دينار أردني .

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.

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