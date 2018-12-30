فتح تعلن فعاليات انطلاقتها في غزة

وطن: أعلنت حركة فتح اقامة المهرجان المركزي لانطلاقتها بقطاع غزة، يوم الاثنين 7 كانون ثاني، 2019 في ساحة السرايا وسط مدينة غزة الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

واكدت الحركة في بيان لها أن إيقاد الشعلة سيكون في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين 31/12/2018 في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة.

ودعت فتح جماهير الشعب الفلسطيني وابناءها للمشاركة الفاعلة مع المحافظة على أعلى درجات النظام والانضباط داعية الجميع أن يجعل من هذه المناسبة الوطنية يوماً للوحدة ونبذ الانقسام.

وكانت حركة فتح أعلنت رفضها اقامة المهرجان في اماكن مغلقة.