بالصور لوطن .. استقالة عُضوي مجلس ادارة مؤسسة الضمان عبد الحكيم عليان ومحمد العاروري

وطن: قدم عضوا مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد العاروري وعبد الحكيم عليان استقالتهما من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي .

وقدم محمد العاروري ممثل اتحاد عمال فلسطين في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعبد الحكيم عليان ممثلا عن الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة استقالتهما الى مجلس الادارة والتي حصل وطن على نسخة منهما على خلفية قرار الحكومة الطلب من الرئيس محمود عباس تنسيب ماجد الحلو مديرا عاما في مؤسسة الضمان الاجتماعي .

وقال عليان في كتاب استقالته ان قراره ياتي بمثابة صرخة احتجاج على القرار الذي تم اتخاذه بالاجتماع الطارئ الذي عقد في 19 كانون اول/ ديسمبر بتعيين ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية كمدير عام لمؤسسة الضمان الاجتماعي بدلا من السيد اسامة حرز الله الذي كان على رأس عمله.

وطالب العاروري وعليان بوقف العمل بالقرار بقانون إلى حين الانتهاء من التعديلات عليه وتصويب وضع المؤسسة بما يضمن استقلالية المؤسسة ماليا واداريا وتجسيد مبدأ الحوكمة للمؤسسة ومجلس إدارتها، وحماية القانون نفسه من أي قرارات من السلطة التنفيذية تنتهك استقلالية المؤسسة وتتجاوز أحكام القانون ومبادئ الشراكة وتهدد استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.