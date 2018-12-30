كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين 31 ديسمبر 2018.

وقالت الوزارة أن السفر، يوم الاثنين، سيكون للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة من كشف (12/26).

وأشارت إلى ضرورة التواجد "غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر".

وشددت على ضرورة "إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم".

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