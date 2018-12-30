إحالة الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في أم الفحم

وطن: استجابت محكمة الاحتلال، بعد ظهر اليوم الأحد، لطلب إحالة الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في بلده أم الفحم بعد أن كان في الحبس المنزلي في بلدة كفركنا لنحو نصف عام، سبقه اعتقال في السجون لمدة عام.

وجاء القرار خلال جلسة بحثت انتقال الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في بيته بأم الفحم بدلا من كفر كنا، بناء على طلب محامي الدفاع.

وكان المشرف على القيد الإلكتروني من قبل إدارة السجون قد زار يوم الخميس الماضي منزل الشيخ صلاح في أم الفحم لفحص ظروف المنزل وملاءمته للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، إذ يكون إحالته لأم الفحم مع الإبقاء على الشروط المقيدة التي فرضت عليه بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي.