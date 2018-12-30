الاحتلال ينقل الأسير حسن سلامة للعزل الجماعي بـ"هداريم"

رام الله- وطن: نقلت إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الأسير حسن سلامة من معتقل "ريمون" إلى قسم العزل الجماعي في "هداريم".

ويأتي هذا الاجراء في سياق الضغط والتعذيب والقهر بحق الأسير سلامة، الذي عانى كثيرا من العزل الانفرادي والجماعي.

يشار إلى أن سلامة، معتقل منذ عام 1996، وحكم عليه بالسجن 48 مؤبدًا، و33 سنة و6 أشهر، وخلال 2018م أعيد للتحقيق مرة أخرى على خلفية قضية جديدة من داخل السجن وبناء عليها حكم بالسجن 8 أشهر إضافية تضاف إلى حكمه السابق.