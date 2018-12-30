الحساينة يعلن انطلاق مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في حي الندى شمال قطاع غزة

غزة- وطن: أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان انطلاق العمل في مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في حي الندى شمال قطاع غزة، بتمويل من الحكومة الإيطالية، ضمن إعادة اعمار أبراج الندى التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.

وقال الوزير الحساينة أن هذا المشروع تبلغ قيمته أكثر من 4 ملايين يورو، هو يتكون من 11 بناية سكنية بواقع 75 وحدة سكنية لأصحاب البيوت المدمرة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014 .

واضاف: إن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ مشاريع الاعمار، وسيتم قريبا نشر عطاءات إعادة اعمار أبراج المجمع الإيطالي .

وأكد الوزير أن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني وتنفيذ مشاريع اعمار وإسكان جديدة .