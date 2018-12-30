انتحار سائح أمريكي في النيل بمصر

وطن- وكالات: انتشل رجال المسطحات المائية جثة سائح أمريكي الجنسية أقدم على الانتحار في مياه النيل أثناء قيامه بجولة سياحية رفقة زوجته على متن فندق عائم بين محافظتي الأقصر وأسوان في مصر.

وذكرت مصادر أمنية بأن السائح صعد فوق سطح الباخرة "ر.ل." وألقى بنفسه في مياه النيل، بعدما نزع أغراضه الشخصية.

كما أكدت انتشال جثة السائح ومخاطبة السفارة الأمريكية تمهيدا نقل جثة السائح.

وقالت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر إن سائحين من إيطاليا شاهدا المواطن أثناء قيامه بالقفز في مياه النيل، لكنهما لم يدركا أنه كان يريد الانتحار.

المصدر: المصري اليوم