تحقيق نيويورك تايمز: رزان النجار استهدفت وقتلت عمداً

وطن: كشف تحقيق استقصائي لجريدة النيويورك تايمز أن الشهيدة رزان النجار قتلت عن قصد تصور وتصميم وليس بالخطأ كما زعم تحقيق اسرائيلي.

المسعفة الشابة رزان النجار استشهدت يوم الأول من حزيران برصاصة قناص اسرائيلي اخترقت صدرها وأصابت شخصين آخرين في خط سيرها.

ووأكدت النيويرك تايمز أن الرصاصة كانت حتما تستهدف رزان، وهو ما يتعارض مع ادعاءات نتائج التحقيق.

وعنون الصحفي ديفيد هلبفنجر مراسل الجريدة في القدس المحتلة القدس، التحقيق تحت "يوم واحد، حياة كاملة: عندما قُتلت المسعفة في غزة- هل كان حادثاً؟" ، في محاولة لتتبع الساعات الأخيرة من حياة الشابة الفلسطينية.

وأثار التحقيق الصحفي العديد من التساؤلات متحديا الزعم الاسرائيلي حيث قام الفريق بجمع أكثر من ألف مقطع فيديو تم تصويرها عللى الأرض يم استشهاد رزان ونجح الفريق في إعادة بناء لحظة استهدافها وتبين باستخدام التصوير المحوسب أن رصاصة واحدة أصابت ثلاثة أشخاص أولهم رزان وفقاً لهم ، فإن الرصاصة التي اخترقت صدر رزان وقتلتها كانت تستهدفها بوجه خاص.

ويبدو أن الاهتمام الخاص للصحيفة بقضية رزان ليس صدفة، فقبل ثلاثة أسابيع من الحادث، أجرت الصحيفة مقابلة مع الشهيدة كونها كانت أول إمر؟أة تتطوع للجرحى في الميدان وعندما علام صحفيو النيويورك تايمز باغتيالها أرادوا فهم الظروف ووفقا لهم رفض الجيش الإجابة على الأسئلة الكثيرة من نوع: ما نوع الرصاص الذي تم إطلاقه في ذلك اليوم.

رزان صارت بعد استشهادها رمزا فلسطينيا للبراءة المغدورة وللشجاعة في آن معا ودليلا على الإجرام الاسرائيلي، ورغم تأخر التحقيق الذي لم تظهر نتائجه أو لم تعلن حتى اليوم فإن تحقيق النيويرك تايمز سيحرج الرواية الاسرائيلية ويربك ادعاءات التحقيق.