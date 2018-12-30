فيديو.. الاحتلال يسمح ببث مشاهد لقصف مواقع المقاومة أثناء "عملية خانيونس"

وطن- وكالات: سمحت ما تسمى "الرقابة العسكرية" التابعة للاحتلال، مساء الأحد، بنشر مشاهد تظهر قصف وتدمير مواقع ونقاط مراقبة تابعة للمقاومة بعد كشف القوة الخاصة التابعة لجيش الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة في شهر نوفمبر الماضي .

وأظهرت المشاهد التي تعرض لأول مرة، طائرات الاحتلال وهي تقصف مواقع ونقاط مراقبة تابعة للمقاومة على الحدود الشرقية لخانيونس.

ووفقا للقناة "12" العبرية، وقع اشتباك مسلح بين قوة خاصة تابعة للاحتلال وبين أفراد من المقاومة الفلسطينية في 11 نوفمبر الماضي شرق خانيونس.

يذكر أن الاشتباك أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين ومقتل ضابط اسرائيلي.

المصدر: أمد