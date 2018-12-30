انطلاق حملة للحد من استغلال الأطفال بالعمل في جنين

جنين- وطن: أطلقت شبكة حماية الطفولة في محافظة جنين الأحد، حملة ميدانية للحد من استغلال الأطفال في العمل.

وذكرت الشبكة في بيان أنه جرى مقابلة تسعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7 أعوام إلى 17 عامًا، كما تم تحويل بعض المشغلين إلى النيابة العامة.

وأشارت إلى أنه سيتم متابعة أسر الأطفال من خلال مرشد حماية الطفولة والشركاء للحد من هذه الظاهرة التي تهدد سلامة الأطفال النفسية والجسدية.

وشارك بالحملة وكيل نيابة الأحداث مجدي ضرغام ومنسق الشبكة جعفر نبهان من وزارة التنمية الاجتماعية، وطارق جرار وسناء صوافطة وضرغام حجازي من مكتب عمل جنين، ومدير شرطة الأسرة رياض يحيى ونائبه ضرار الحاج.