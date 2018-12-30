الشرطة تقبض على شخص قطع اشجارا في بيت لحم

بيت لحم- وطن: كشفت شرطة محافظة بيت لحم، مساء اليوم الاحد، ملابسات تقطيع ثلاث اشجار بمنشار في منطقة المدبسة، بمدينة بيت لحم، اول امس الجمعة، وقبضت على شخص مشتبه به.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، انه وبعد متابعة حثيثة واجراءات بحث وتحري قامت بها ادارة المباحث العامة والاجهزة الامنية لقضية تقطيع الاشجار في المدبسة، تم الاشتباه من قبل المباحث العامة من خلال تتبع الكاميرات بشخص من سكان جبل الموالح، تم احضاره، وبالاستماع لاقواله اعترف بالتهمة.

واضاف العقيد ازريقات: افاد المشتبه أنه قام بفعلته، نتيجة اصابة ابنته بعينها من افرع احدى الاشجار وهو يحملها على ظهره، فقام بشرب كمية من الكحول وقطع ثلاث اشجار من الساق في ساعات الليل.

واضاف ارزيقات انه تم توقيف الشخص لحين احالته للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين ضرورة المحافظة على الاشجار والمزروعات، وخاصة المزروعات في الطرقات لما لها من اهمية كبرى وجمالية، وشكر الدور البارز الذي قامت به الاجهزة الامنية وخاصة جهاز الاستخبارات للقبض على المشتبه به .