نقابة الأطباء تعلن عن إضراب لمدة 12 ساعة يوم غدٍ الإثنين

رام الله- وطن: أعلنت نقابة الأطباء عن إضراب لمدة 12 ساعة يوم غدٍ الإثنين، وتشمل جميع الأطباء في القطاع الحكومي والأهلي والخاص، احتجاجاً على رفض الحكومة الاستجابة لمطالبها.

وقررت النقابة في بيان لها اليوم الأحد، ابتداءً من يوم الاربعاء 2/1/2019 اضراب شامل ومفتوح لكافة المؤسسات والعيادات الصحية والحكومية والخاصة والاهلية مع عدم التوجه لأماكن العمل.

وأوضحت النقابة انه يستشنى من كافة الاجراءات الاحتجاجية كل من مرضى السرطان وغسيل الكلى والولادة وأمراض الدم والحالات الطارئة، والعيادات النفسية.

وفيما يلي نص البيان: