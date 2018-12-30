رئيس البرازيل يعد بنقل السفارة الى القدس

وطن: قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الاحد، ان الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو أكد انه سينقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس.

وأضاف نتنياهو خلال فعالية اقامها رؤساء الجالية اليهودية في البرازيل ان السؤال يدور حول "متى سيتم القيام ذلك؟".

وقال نتنياهو: "قال لي بولسونارو إنها مسألة وقت، وليست إذا كان سينقل السفارة للقدس".

وأضاف انه اتفق مع الرئيس البرازيلي ان "عدة بعثات (اسرائيلية وبرازيلية) ستلتقي من أجل مسح الرقعة الكاملة للتعاون بين البرازيل وإسرائيل في مجالات الأمن والدفاع والزراعة والمياه وفي جميع انواع الصناعة".

وأشار الى ان الرئيس بولسونارو وافق على دعوة زيارة دولة الاحتلال في الأشهر القليلة المقبلة، مؤكداً انه سيصل قبل شهر آذار.