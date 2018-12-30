المستشار القضائي للاحتلال ينوي عدم اتهام نتنياهو بتلقي رشوى في الملف 1000

وطن: قالت مصادر قضائيّة إسرائيليّة إن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، لن يتبنّى توصيات الشرطة في الملف 1000 المشتبه به رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وسيحصر الاتهامات في واحدة فقط، هي "خيانة الأمانة"، بحسب ما ذكرته القناة العاشرة، مساء اليوم، الأحد.

وكانت شرطة الاحتلال قد أوصت في شباط/فبراير الماضي بمحاكمة نتنياهو بتهم تلقى رشى وخيانة الأمانة.

وعزا المصدر القضائي حديثه، وفق القناة العاشرة، إلى سببين، أولهما: لا يمكن تقديم لائحة اتهام تتضمّن تهمة تلقي رشى ضد نتنياهو وحده فقط، إنما ضد رجل الأعمال الإسرائيلي، أرنون ميلتشين، كذلك، ما يعني خسارة شاهد ادّعاء محتمل من الممكن أن يكون له تأثير كبير جدًا خلال سير المحاكمة؛ وثانيهما: ادّعاء نتنياهو أن ميلتشين صديقه، وهو ادّعاء يقلّل احتمال توجيه تهم تلقي رشى، إلا أنه يزيد من احتمال توجيه تهم خيانة الأمانة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإنّ الادعاء العام الإسرائيلي لن يحارب من أجل عدم التنازل عن بند تلقي الرشى في هذا الملف، لأنّ نتنياهو لا زال يواجه ملفاتٍ عديدةً، مثل 4000، وهو الأخطر.

المصدر: "عرب 48"