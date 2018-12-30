بدء تطبيق نظام العمل المسائي لقطاع المواصلات في الضفة

رام الله- وطن: بدأت الادارة العامة لمراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات، اليوم الاحد، بتطبيق نظام العمل حتى ساعات المساء داخل مجمعات المركبات العمومية ومحطات الحافلات العمومية.

وقال مراقب المرور العام محمد حمدان ان وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع نقابات النقل العام ونقابات الحافلات العمومية وادارات مجمعات البلديات في كافة محافظات الضفة الغربية تسعى لتطوير قطاع النقل والمواصلات من خلال ايجاد مركبات عمومية وحافلات حتى ساعات متأخرة تقوم نقل المواطنين لمنازلهم وإعمالهم.

وأوضح ان المواطن اعتاد على ايجاد المركبات والحافلات العمومية حتى ساعات محدودة الامر الذي شكل تخوف دائم لدى المواطنين بعدم ايجاد وسائل نقل مما تسبب باكتظاظ المواطنين يومياً داخل محطات النقل في كافة محافظات الضفة الغربية بالإضافة الى استغلال بعض اصحاب المركبات الخصوصية التي تعمل بنقل الركاب مقابل اجر للمواطنين وحاجاتهم للوصول لمنازلهم.

وأضاف حمدان ان خطة العمل المسائي للمركبات العمومية تم وضعها بعد دراسة عميقة واجتماعات موسعة من مراقب المرور العام ومدراء النقل على الطرق في محافظات الضفة الغربية ونقابات النقل العام حيث لاقت ترحيب كبير الامر الذي يشكل سهولة في تطبيقها كونها تهدف الى خدمة المجتمع الفلسطيني بكافة اطيافه ومكونته.

كما طالب حمدان جميع سائقي المركبات العمومية بضرورة الالتزام بخطة العمل المسائي لقطاع النقل العام والتي تهدف هذه الخطة وضمن خطط اخرى للقضاء على ظاهرة المركبات الخصوصية التي تنقل ركاب مقابل اجر وتعزيز عمل مركبات النقل العام بحيث تتوفر مركبات في اوقات مختلفة وليس في ساعات محدودة.

واشار حمدان للمواطنين بالتوجه حتى الساعة 8 مساءً في فصل الشتاء وحتى الساعة 10 مساءً في فصل الصيف الى مجمعات ومحطات النقل العام حيث تتوفر مركبات.