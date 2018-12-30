مصابان في جريمتين في الطيرة وباقة الغربية

الطيرة- وطن: أصيب شابان بجريمتي إطلاق نار وطعن في مدينتي الطيرة وباقة الغربيّة، مساء اليوم، الأحد.

ففي الطيرة، أصيب شاب (40 عامًا) بجروح متوسّطة إثر تعرّضه لإطلاق نار، وقالت مصادر طبيّة إن الشاب نقل لتلقي العلاج في مشفى مئير.

وذكرت مصادر محلية أن مجهولين أطلقوا الرصاص على الشاب بينما كان في منطقة مجمّع إخوان سمارة، في الشارع الرئيسي.

وفي باقة الغربية، أصيب شاب بجراح متوسطة إثر تعرضه للطعن في المنطقة الصناعيّة، مساء اليوم، الأحد.

وقالت مصادر طبية إن الشاب يبلغ من العمر 25عامًا، واخترقت الطعنات جسده.

وأمس، السبت، قتل الشاب محيي نصر الله، وهو في الأربعينيّات من عمره، إثر تعرّضه لإطلاق نار داخل سيارة شمالي المدينة.

وعُلِم أن الشاب أُصيب بـ5 رصاصات، اخترقت القسم العلوي من جسده، كما عُلم أنه متزوج وأب لـ3 أبناء.

(عرب 48)