"مفتاح العودة" في شوارع أمستردام

وطن- وكالات: شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، مظاهرة لدعم حق العودة للفلسطينيين، عرض خلالها مجسم ضخم للمفتاح، رمز العودة.

وتجمع العشرات في المظاهرة، التي دعا إليها البيت الفلسطيني في هولندا، بميدان دام بالعاصمة، ووضعوا أمام المجسم أكاليل زهور حملت كتابات "العدالة"، و"المساواة"، و"الحرية".

كما وضع المتظاهرون أمام المجسم ورودا حمراء تكريما للضحايا الذين ارتقوا في سبيل فلسطين.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، ولافتات كتب عليها "أوقفوا حصار غزة"، و"أوقفوا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين"، وهتفوا قائلين "فلسطين حرة"، و"إسرائيل إرهابية".

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

(الأناضول)