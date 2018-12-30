استطلاع إسرائيلي: الليكود ونتنياهو ما زالا يتمتعان بقوة

وطن: نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأحد، نتائج استطلاع رأي أجرته شركة الأخبار العبرية، بعد يوم واحد من تأسيس الحزب الجديد "مناعة إسرائيل" بقيادة نفتالي بينت، واييليت شاكيد، وتأسيس بيني غانتس.

وجاءت نتائج الاستطلاع كما يلي:

الليكود ونتنياهو ما زالا يتمتعان بقوة أكبر وبأمان، أما البيت اليهودي فهو في تصادم ومعطل.

الليكود يفقد بعض القوى.

بيني غانتس يحصل على 14 مقعدا (حزب حوسين لإسرائيل – مناعة إسرائيل).

حزب "يوجد مستقبل" 12 مقعدا.

القائمة المشتركة 12 مقعدا.

المعسكر الصهيوني 9 مقاعد.

"يهودات هتوراة" 7 مقاعد.

اليمين الجديد (بينت وشاكيد) 6 مقاعد وهي نتيجة غير مشجعة للوزيرين بينت وشاكيد.

حزب "كلنا" 6 مقاعد.

"شاس" 6 مقاعد.

"ميرتس" 6 مقاعد.

حزب الجسر – "جشر" اورلي ليفي 5 مقاعد.

حزب إسرائيل بيتنا – ليبرمان 5 مقاعد.

أما تأثير حزب بينت وشاكيد على البيت اليهودي فسيحصل على أربعة مقاعد.