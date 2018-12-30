مخطط إسرائيلي لبناء 2500 وحدة استيطانيّة قرب بيت لحم

وطن: تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيليّ الدفع بمخططات استيطانيّة جديدة قد تصل إلى 2500 وحدة سكنيّة في "خربة النحلة" قرب مستوطنة "أفرات"، شمالي بيت لحم، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الأحد.

وتعتقد جمعيّات حقوقيّة أن المشروع الاستيطاني يهدف إلى يمنع أي تطوير أو توسيع في بيت لحم، التي تمنع مستوطنة "هار حوما" توسيعها بالفعل من المنطقة الشماليّة، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالًا وجنوبًا.

واستغلّ مستوطنو المدينة مقتل أحد مستوطنيها في عملية طعن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، لتجديد المطالبة بمشروع استيطاني في "خلّة النحلة"، المحاذية لبيت لحم، والتي يطلق عليها المستوطنون اسم "غفعات عيطام".