بالصور والفيديو .. الاحتلال يقتحم بلدة كوبر ويشن حملة اعتقالات واقتحامات

رام الله - وطن: في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال محافظة رام الله .

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واقتحامات طالت عددا من منازل البلدة، كما اغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية الطريق الواصل بين البلدة وبلدة برهام المجاورة لها.

وُعرف من بين المعتقلين: جودت سرحان البرغوثي، محمد سرحان البرغوثي، محمد منير البرغوثي، مهند ريان البرغوثي، مقداد زاهي البرغوثي، ىاسماعيل زاهي البرغوثي، زاهي اسماعيل البرغوثي، نصر الله سرحان البرغوثي، الشيخ ياسر الفحل "أبو مصعب"، نائل عمر ياسين.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين وعاثت في محتوياتها.

ومع ساعات الصباح الاولى انسحبت قوات الاحتلال من البلدة.