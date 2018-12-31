نخالة: كل محور المقاومة سيتحرك في اي معركة قادمة

رام الله - وطن: اكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي امين نخالة بان هدف كل مشاريع التسوية واحد وهو حماية الاحتلال.

وقال نخالة في لقاء خاص مع قناة العالم ان كل مشاريع التسوية قد فشلت لانها لم تحقق الحد الادنى من اهداف الشعب الفلسطيني، موضحا بانه لا يمكن التنازل عن الثوابت.

واوضح الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ان قوى المقاومة في المنطقة منفتحة على بعضها البعض وهي على تواصل مستمر وحدود التعاون مفتوحة بينها، مؤكدا ان كل محور المقاومة سيتحرك في اي معركة قادمة.

وتابع نخالة بان لدى قوى المقاومة ومحور المقاومة برامج وخطط في مواجهة الاحتلال، مؤكدا وجود تنسيق استراتيجي بين فصائل المقاومة بقطاع غزة، قائلا "سنحافظ على غرفة العمليات المشتركة وسنعززها".

واضاف "سنواصل مقاومة الاحتلال حتى تعود فلسطين لشعبها"، مشددا على ان "صفقة ترامب هي اليوم عنوان جديد لمؤامرة جديدة وفرض نوع من الارهاب على المنطقة."

واكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ان "صفقة ترامب فشلت منذ طرحها ولم تغير شيئا في المنطقة"، مشيرا الى ان "المقاومة تكبر مع التحديات وتبتدع وسائل جديدة في مواجهة هذه التحديات."

كما اكد نخالة ان الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه حتى ازالة الاحتلال من المنطقة، مشددا على ان "المقاومة اثبتت قدرتها على مواجهة الكيان والشعب الفلسطيني يحتضن هذه المقاومة".

وحول قدرة المقاومة على مواجهة الاحتلال اكد نخالة ان "المقاومة اصبح لديها اليوم الامكانية القتالية والانسانية في مواجهة المشروع الصهيوني".

واضاف ان "مشاريع السلام فشلت وهناك انهيارات عربية وصعود للمقاومة في الجانب الآخر"، مشيرا الى ان المصالحة الفلسطينية وصلت الى حالة انسداد.

وقال نخالة ان "توازن الرعب الذي خلقته المقاومة في المنطقة لم يحصل من قبل وهي تسجل حضورا قويا في الميدان"، مشددا على ان المقاومة المسلحة ستبقى العنوان الرئيسي في مواجهة الاحتلال".

واوضح نخالة انه لم يتبق من اتفاق اوسلو الا التنسيق الامني مع الاحتلال، قائلا "نحن امام احتلال حقيقي وواقعي في الضفة الغربية من قبل الكيان ومستوطناته".

ودعا السلطة الفلسطينية للجلوس الى طاولة واحدة مع فصائل المقاومة، مشيرا الى انها في حال رفضت ذلك سيتجاوزها الزمن.

وحول الدعم الذي تتلقاه المقاومة قال نخالة ان "هناك من يدعم المقاومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومن يتحالف معها في حزب الله وهي اليوم في افضل حال".

واكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ان هناك تطورات نوعية ونقلات في امكانيات المقاومة، موضحا ان المقاومة سجلت حضورا كبيرا في الاشتباكات الاخيرة مع الاحتلال الاسرائيلي، مما احدث حالة ارباك لدى الاحتلال.

واشار نخالة الى ان المقاومة لديها ما تفاجئ العدو به ، مشددا "اسرائيل" ستفاجأ في اي مواجهات قادمة.

وكشف نخالة بانه "لم يسقط اي شهيد من رماة الصواريخ او رجال المقاومة على الحدود في الاشتباكات الاخيرة وهذا فاجأ الاحتلال"، مشيرا انه "لاول مرة طلب الاحتلال وقف النار عبر الوسيط المصري بالاشتباكات الاخيرة ولو استمرت لاستهدفنا كافة المدن"

واضاف ان "المقاومة قادرة على حماية الشعب الفلسطيني، وسنخرج للصهاينة من تحت الارض وفوق الارض ويجب ان يتوقعنا الصهيوني في كل مكان".

وقال نخالة "انا على يقين اننا سننتصر على المشروع الصهيوني وسيزول الكيان، كما اننا مستمرون في المقاومة ولن نتراجع مهما كانت التضحيات".