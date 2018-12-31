الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج الشهر المنصرم

رام الله- وطن: قال المركز الفلسطيني للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً مقداره 1.87% خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة مع شهر تشرين أول 2018، وبلغ الرقم القياسي العام 101.82 خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة بـ103.77 خلال شهر تشرين أول 2018.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً:

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 2.10%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 101.93 خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة بـ104.12 خلال شهر تشرين أول 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.12%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.64 خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة بـ 100.52 خلال شهر تشرين أول 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية:

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 12.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 2.60%، وذلك بسبب انخفاض أسعار تربية الدواجن بمقدار 4.12%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بمقدار 1.81%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.09%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بمقدار 11.75%، رغم ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 1.48%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 1.96%.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.12% خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة مع شهر تشرين أول 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.20%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صناعة الملابس بنسبة 0.66%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.59%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.56%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.49%، رغم انخفاض أسعار صناعة الخشب ومنتجاته بمقدار 1.49%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.76%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 0.28%.