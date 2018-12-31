إخلاء 3 منازل نتيجة حدوث انهيارات صخرية في بلدة الطيبة

وطن: أخلت طواقم الدفاع المدني، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة منازل في بلدة الطيبة غرب جنين، نتيجة حدوث انهيارات صخرية وأتربة على مساحة كبيرة بمحاذاتها، نتيجة حدوث خسف في مغر بسبب الأحوال الجوية والأمطار في منطقة منحدرة في الحارة الغربية للبلدة.

وعمل طاقم مركز دفاع مدني اليامون على إخلاء المنازل من ساكنيها، بعد حدوث الانهيارات وتحرك الأتربة والأحجار الكبيرة ووصولها للمنازل وإحداث أضرار جسيمه فيها وبأساساتها، حيث تم تحريك لجنة فنية من طاقم السلامة العامة للمكان للوقوف على تفاصيل الحادث وتأمينه.