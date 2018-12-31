عائلة المريض حسين كنعان تناشد وزارة الصحة عبر وطن لإنقاذ حياة ابنها

وطن- وفاء عاروري: ناشد المواطن كنعان كنعان، من مخيم بلاطة في نابلس، عبر وطن، وزارة الصحة والرئيس محمود عباس، بالتدخل من اجل منح شقيقه حسين كنعان، تحويلة طبية للعلاج في مستشفى "هداسا" الاسرائيلي بالداخل المحتل.

وقال كنعان إن شقيقه تعرض لحادث عمل قبل نحو 9 سنوات، حين كان يعمل في النظافة، في المستشفى التخصصي العربي، وعلى أثر الحادث أصيب بـ "انزلاق غضروفي"، وأجرى له المشفى عملية جراحية، وبعد شهر تم إنهاء عقده وإعطائه أتعاب عن 5 سنوات عمل، وتوقيعه على "مخالصة"، وقد وقع لهم كنعان بحسن نية.

وأوضح كنعان أنه بعد شهور حصلت لديه مضاعفات وأجرى له مشفى الاتحاد عملية ثانية، ولا يزال حتى الان لا يستطيع ثني ركبه فيعيش إما نائما أو واقفا، ولا يستطيع الجلوس بتاتا.

وأكد كنعان أن شقيقه يعاني حاليا جراء سوء معاملة الأطباء في مشفى رفيديا، الذين يؤكدن أن لا علاج لديه في مشفاهم وفي نفس الوقت يرفضون منحه تحويلة طبية، ويطلبون منه أن يذهب إلى مشفى هداسا والتنسيق بنفسه في أي عيادة يراها مناسبة.

وشدد كنعان على أن شقيقه يتألم يوميا وحالته الصحية في خطر، مناشدا عبر وطن وزارة الصحة بالتحرك لإنقاذ حياة شقيقه.

وكانت وطن أنتجت قصة خاصة حول المواطن حسين كنعان ضمن برنامج أصوات مهمشة، كي تسلط الضوء على معاناته، ولكن أي جهة رسمية لم تحرك ساكنا إزاء ذلك. لمشاهدة القصة كاملة يرجى الضغط هنا