الصالحي يدعو الرئيس عباس لتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي

وطن: دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي الرئيس محمود عباس الى تأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

وعزا الصالحي دعوته الى التطورات الأخيرة المتعلقة بالقرار التفسيري للمحكمة الدستورية الخاص بالمجلس التشريعي، وعدم استمرار عمل النواب وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، وعدم القدرة على متابعة استكمال التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي وفي مركزها تعزيز استقلالية موسسة الضمان وحوكمة عملها وعدم خضوعها باي شكل من الأشكال للحكومة، الأمر الذي يتطلب تغييرات جذرية على القانون تشمل رئاسة المؤسسة وتشكيل مجلس ادارتها وإيجاد آلية رقابة اوسع بالإضافة إلى ازالة أية بنود تثير الالتباس بامكانية استخدام الحكومة أو غيرها لأموال المؤسسة .

ودعا الصالحي الرئيس الى تأجيل القانون الى حين إقراره من قبل المجلس التشريعي القادم المنتخب بما يضمن بناء اوسع تضامن اجتماعي حوله ، والاستفادة من خلاصة مجمل الحوارات التي ادارتها الكتل والقوائم البرلمانية بهذا الشأن .

واعرب الصالحي عن امله ان يدعم رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير العمل دعوته الى تاجيل تطبيق القانون.