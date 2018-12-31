تحديد موعد انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظات رام الله، نابلس، والقدس

رام الله - وطن: أعلنت وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله، سيكون يوم الخميس الموافق 31/1/2019 .

وبموجب القرار يفتح باب الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 1/1/2019 ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 7/1/2019 وذلك طيلة ايام الاسبوع بما فيها ايام العطل الرسمية للغرفة.

2 شباط موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس

كما اعلنت عودة أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس، سيكون يوم السبت الموافق 2/2/2019 .

وبموجب القرار يفتح باب الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة من صبيحة يوم الاربعاء الموافق 2/1/2019 ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 وذلك طيلة ايام الاسبوع بما فيها ايام العطل الرسمية للغرفة.

3 شباط موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة القدس

وفي ذات السياق أعلنت عودة أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة القدس، سيكون يوم الاحد الموافق 3/2/2019 .

وبموجب قرار الوزيرة يفتح باب الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة من صبيحة يوم الخميس الموافق 3/1/2019 ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 9/1/2019 وذلك طيلة ايام الاسبوع بما فيها ايام العطل الرسمية للغرفة.

ووفق قرار عودة يزاول مجلس إدارة الغرف الحالي نشاطه مقتصراً على تسير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الاخير الذي يسبق موعد اجراء الانتخابات، مع الاشارة الى انه يُحظر عليه التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء والمبادلة وما في حكمها، كما يُحظر على المجلس ابرام التعاقدات سواء تلك المتعلقة بالإنشاءات او الاستشارات او الخدمات مع أي طرف.

كما يحظر بموجب القرار على مجلس ادارة الغرف الحالي اتخاذ اية قرارات من شانها احداث اية تغييرات في هيلكلة الغرفة او التعين او التعاقد مع موظفين ومستشارين جدد او الاستغناء عن او تعديل رتبة او درجة أي من الموظفين الحاليين في الغرفة.

وبموجب القرار تكلف اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية بإعلان الترتيبات الادارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية في اليوم التالي لهذا القرار، يتحمل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة قانوناً وبصفتهم الشخصية المسؤولة عن أي مخالفة لإحكام هذا القرار.