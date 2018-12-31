محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال عمر البرغوثي ونجله مجدداً لأربعة أيام

وطن: قال محامي نادي الأسير مأمون الحشيم أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية" مددت اليوم الاثنين اعتقال الأسير عمر البرغوثي (66 عاماً) ونجله عاصف مجدداً لمدة أربعة أيام إضافية بذريعة استكمال التحقيق.

وبين نادي الأسير أن الأسير عمر البرغوثي اُعتقل ونجله عاصف بالإضافة إلى مجموعة من أبناء بلدة كوبر عقب إعلان الاحتلال عن استشهاد نجله صالح وذلك في تاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018.

يُشار إلى أن البرغوثي ونجله تعرضا لتحقيقٍ مكثف خلال الفترة الأولى من الاعتقال، عدا عن احتجازه في ظروف قاسية في زنازين "المسكوبية"، وذلك رغم معاناته من مشاكل صحية صعبة.

وفي سياق متصل قال نادي الأسير أنه ومنذ (12) كانون الأول/ ديسمبر اعتقلت سلطات الاحتلال قرابة (35) مواطناً من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، وأفرجت عن غالبيتهم بعد اعتقال استمر لعدة أيام منهم صلاح البرغوثي الذي بُترت ساقه عقب إطلاق النار عليه واعتقاله، فيما أبقت سلطات الاحتلال على اعتقال مجموعة أخرى وما تزال رهن التحقيق.

يُشار إلى أن حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الليلة الماضية بحق أبناء بلدة كوبر طالت على الأقل (14) مواطناً.